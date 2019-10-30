В СЦКК отчитались об обстреле жилых домов в Золотом за час до разведения сил

Фото: Операция Объединенных сил / Facebook

В понедельник, 28 октября, вечером со вражеской стороны зафиксировано обстрелы в направлении Золотого-4, в районе участка разведения №2, накануне, 29 октября, в этом населенном пункте было обнаружено повреждения в результате обстрелов. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром ООС..

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 28.10.2019, в период с 20.45 до 21.25 и с 21.53 до 22.40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлено обстрелы с применением стрелкового оружия", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мобильная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала на фото факт обстрела жилых домов в Золотом-4 Попаснянского района Луганской области.

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Также сообщается, что прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательный группа обнаружила следующее частный дом по улице Ореховой, 25, который был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

Кроме того, частный дом по улице Довженко, 28, был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области. Оно продлится трое суток.

Ранее мы сообщали, что политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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