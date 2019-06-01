В сельских амбулаториях устроили массовые сокращения

На покупку лекарств для сельских амбулаторий выделяют по 200 гривен на квартал

"Сегодня" побывали в сельской амбулатории. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В сельских амбулаториях с мая проходят массовые сокращения – большинство таких учреждений остались без санитарок.

Так, в Луганской области в Лизином один фельдшер самостоятельно обслуживает все село за зарплату в четыре тысячи гривен.

Этого очень мало, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который посетил медучреждение. Депутату пожаловались – средства на медикаменты выделяют мизерные – 200 гривен на квартал, по словам персонала.

Радикальная партия добилась выделения средств на ремонт помещения. Тут уже заменили окна и недавно обновят полы, потолки и стены.

"Вот вам и вся реформа – людей сократили, зарплату не подняли, 200 гривен на медикаменты дают раз в квартал и хотят, чтобы мы не занимали первое место по смертности от сердечно-сосудистых, а где же они те миллиарды девают, 12 миллиардов было выделено на приобретение лекарств. Чего же они не дадут хотя бы пять тысяч гривен на покупку тех лекарств", – заявил Олег Ляшко.

Напомним, девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.

Тем временем, в Днепре реорганизуют семейную медицину. До конца года в городе откроется порядка 10 новых амбулаторий. По замыслу, в них появится современное оборудование, а также возможность полноценно предоставлять медицинские услуги людям с ограниченными возможностями. "Сегодня" побывала в одной из новых амбулаторий и узнала, как будут преображаться медучреждения.

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