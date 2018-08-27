В сентябре бригады мобильной выдачи доставят помощь для 28 населенных пунктов прифронтовой зоны: график выездов

Сегодня, 15:14

Мирные жители Донбасса получат более 20 тысяч наборов выживания

В сентябре бригады мобильной выдачи доставят помощь для 28 населенных пунктов прифронтовой зоны: график выездов

В сентябре Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит более 20 тысяч наборов выживания, предназначенных для мирных жителей Донбасса. Люди, проживающие в прифронтовой зоне, и переселенцы смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в села и поселки, находящиеся на линии огня. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело. Помощь получат жители 28 населенных пунктов.

"Жители территорий вдоль линии соприкосновения больше всего нуждаются в помощи, ведь до сих пор там продолжаются обстрелы. Это тяжелейшие условия для выживания, разрушена инфраструктура, сложно найти работу. Бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставляют продукты туда, где людям больше не от кого ждать помощи", – говорит Михаил Катеринчак, руководитель проекта "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Гуманитарный штаб работает четыре года. За это время выдано более 12 миллионов наборов выживания.

Сегодня Штаб оказывает помощь Мирным в 85 населенных пунктах Донбасса, большинство которых находятся на линии огня.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Штаба 0800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в сентябре

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

05.09.2018

Новолуганское, Одрадовка, Дача, Николаевка 1,2,

Кодема

Новолуганское, Одрадовка, Дача, Николаевка 1,2,

Кодема

Одрадовка,  Зеленая 2;

Кодема,  Советская 69;

Новолуганское, Первомайская 38;

Травневое, Центральная 5.

06.09.2018

Луганское

Луганское

с. Луганское, Артема 7

07.09.2018

Зайцево (Бахмутка, Пески 2, Жованка, Майорск), Курдюмовка

Курдюмовка, Зайцево, Пески 2, Майорск, Жованка

Бахмутка, Центральная;

Жованка, Мануильского 68;

Майорск, Кольцова 7/1;

Курдюмовка, ж/д станция

11.09.2018

Гранитное

 

Гранитное

Гранитное, Б. Хмельницкого 42

12.09.2018 – 13.09.2018

Северный

Северный, Дружба, Шумы

Северный, Центральная, ДК

19.09.2018

Железное, Пивденное

Железное, Пивденное

Железное, Пионеров 14;

Пивденное, Чернышевского, возле здания магазина

20.09.2018

Щербиновка, Петровское

Щербиновка, Петровское

Щербиновка, Вишневая 33 А

21.09.2018

Верхнеторецкое, Александрополь,

Новобахмутовка

Верхнеторецкое, Александрополь,

Новобахмутовка

Верхнеторецкое, Парковая 4; Александрополь, Донецкая;

Новобахмутовка, Школьная 2

25–26.09.

2018

Красногоровка

Красногоровка

Красногоровка, Административная, ОР-Р Бывш. Маг. Горячая точка
Донбасс, помощь, БМВ, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, бригады мобильной выдачи

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Источник:

"Сегодня"

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