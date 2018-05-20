В сети появилось эпическое видео боя на Донбассе

На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины нанесли ответный удар по противнику, в результате чего боевики понесли потери. Соответствующее видео боя на своей странице в Facebook опубликовал офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Видео, которое можно смотреть вечность. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений", – написал он.

Напомним, за прошлые сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики и российские военные на Донбассе 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.