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В Сети появилось видео подрыва вышки сотовой связи в Донецке

27 октября, 22:33

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В сети появилось видео подрыва в оккупированном Донецке вышки мобильного оператора "Феникс".

Соответствующее видео взрыва обнародовано на Youtube.

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом. Он объяснил, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой "ДНР".

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"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи", - говорится в ультиматуме.

Как сообщалось, в подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

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Стоит напомнить, что компания "Феникс" была создана в "ДНР" в апреле 2015 года для "обеспечения органов государственной власти, населения, предприятий и организаций услугами связи" на базе техники, которую оккупанты отобрали после захвата у украинских мобильных операторов.

Отметим, что подобные происшествия на оккупированных территориях случаются не впервые. Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном городе Первомайск Луганской области прогремел мощный взрыв – предположительно у боевиков детонировал боекомплект. Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, рвануло около полуночи, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

А 19 сентября, в оккупированном Луганске снова прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вблизи автомобильного моста.


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Источник: УНИАН

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