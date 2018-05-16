В Северодонецке обезвредили банду во главе с российским зэком

Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента

Сотрудники СБУ обезвредили в Северодонецке организованную преступную группировку, которую возглавлял ранее судимый гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что иностранец организовал банду из ранее судимых местных жителей. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае неуплаты "возмещения" участники группировки угрожали физической расправой.

Оперативники спецподразделения задокументировали факты вымогательства на общую сумму около 500 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников на одной из городских улиц во время получения очередного денежного транша от пострадавшего.

При обысках по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли холодное оружие, газовый пистолет, "долговые" расписки, а также пятнадцать килограммов марихуаны.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией.

Ранее мы писали, что в Одессе вооруженная банда иностранцев похищала людей ради выкупа. Банда была создана по этническому признаку –в ее состав входили выходцы из Кавказского региона.

А в Городищенском районе Черкасской области полиция задержала банду рейдеров, вооруженную до зубов, в которую входили полсотни молодчиков.

Также напомним, что Национальная полиция Украины в январе-феврале 2018 года пресекла деятельность более 60 организованных преступных групп, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба полиции со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.