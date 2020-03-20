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В Северодонецке водитель "переделал" маршрутку в такси, чтобы обойти запрет властей

20 марта, 11:33

Руслан Ровик

Чтобы обойти правило 10, маршрутчики переделали свои микроавтобусы в такси

В Луганской области после введения карантина из-за коронавируса и введения ограничений на пассажирские перевозки шоферы некоторых маршрутных автобусов "переделали" их под такси.

Об этом сообщил телеканал "UA:Донбасс".

Так, автовокзал в Северодонецке закрылся после того, как правительство запретило перевозку пассажиров в другие города и регионы на автобусах, поездах и самолетах из-за угрозы пандемии.

Несмотря на карантин, на платформе стояла маршрутка с "шашечками" такси. Инспекторы Укртрансбезопасности попытались убрать машины с этой стоянки.

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"Это платформа для высадки и посадки пассажиров. Она предназначена для маршрутных транспортных средств регулярной перевозки. Этот же автомобиль находится в режиме такси... Сейчас он ждет пока наберется 11 человек, возьмет по 20 гривен с них и тогда только поедет. Режим такси нарушается", — заявил представитель ведомства в Луганской области.

В свою очередь один из водителей маршрутки заверил, что у него есть все необходимые разрешения.

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"У меня заключен договор с автостанцией, имею право заезжать, парковаться", — рассказал он.

Стоит добавить, что за нарушение условий карантина предусмотрен штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. В МВД отмечали, что в первые два дня после начала действий ограничений решили не штрафовать перевозчиков.

Напомним, ранее на въездах и выездах из Киева появились восемь стационарных карантинных постов, в состав которых входят копы и нацгвардейцы.

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Донбасс такси маршрутки карантин Луганская область коронавирус

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