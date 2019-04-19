В школе Авдеевки из-за распыления газа пострадали 16 детей

Двоих школьников госпитализировали

Фото из открытых источников.

В Авдеевке Донецкой области в школе распылили перцовый газ. В результате случившегося за медицинской помощью обратились 16 детей, сообщает председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в Facebook.

Отмечается, что учебный процесс остановлен. 16 детей обратились за медицинской помощью, две девушки госпитализированы. Состояние нормальное.

На месте работают специалисты ГСЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации.

Ранее в Одесской области из-за распыления газа в школе в больнице оказались 36 учеников. Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перемены. Баллончик изъят.

Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Одесской области.

Напомним, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Ранее в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Кроме этого, мы сообщали, что одесситу, который брызнул в лицо полицейским из баллончика, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

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