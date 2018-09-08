В школе Мариуполя ученицу "травят" за прическу

В одном из мариупольских учебных заведений педагоги "травят" 13-летнюю ученицу из-за волос ярко-розового цвета.

"На линейке меня отводили в сторону, чтобы я не позорилась", – рассказала школьница Анастасия Притыкина.

Администрация учебного учреждения даже требует от девушки изменить цвет волос.

"Директор отводил меня и говорила, чтобы я перекрасилась в течение одной недели", – уточнила подросток.

В свою очередь учителя оправдывают свою позицию опасениями, что поведение девушки сподвигнет и других учащихся на подобные перевоплощения, а также тем, что Богом девушка была создана не с розовыми волосами.

"Бог нас создал в определенных цветовых гаммах. Мы с вами шатены, брюнеты, блондины. У нас нет с вами не голубых, не синих, не зеленых и розовых волос", – заявила замдиректора школы Анна Майданова.

В свою очередь классный руководитель Анастасии Владлена Бондарец отметила, что ребенок должен проявлять себя в учебе, хорошими достижениями, активной позицией, а также участием в жизни класса и школы.

В тоже время в Харькове волосами неприродного цвета никого не удивишь. Педагоги привыкли к перевоплощениям подростков и нормально к ним относятся.

"Самовыражение — личное дело каждого ребенка, как и любого человека. Прекрасно все учатся, это никак не влияет. Даже наоборот, мне кажется, помогает самовыражаться", – рассказала педагог одной их харьковских частных гимназий Анжела Кохановская.

Директор учреждения Евгений Медреш считает, что запреты относительно внешнего вида – это советский пережиток.

"Только свободный учитель воспитает свободного ребенка, только, извините, умный учитель, воспитает умного ребенка. Только толерантный учитель воспитает толерантность", – отметил он.

Юрист Сергей Масенков утверждает, что педагоги не имеют права требовать у учеников менять свою внешность и советует родителям в таких случаях подавать в суд.

"Статья 19 Конституции Украины защищает права человека от незаконных требований. Никто не может быть принужден делать те действия, которые для него не являются обязательным", – подчеркнул он.

Напомним, что 1 сентября в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа" – за нее нардепы проголосовали еще в 2017 году. Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы

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