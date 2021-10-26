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В штабе ООС опровергли информацию о якобы захвате населенного пункта на Донбассе

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
26 октября, 18:21
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Позиции украинских военных остаются неизменными
Позиции украинских военных остаются неизменными
Позиции украинских военных остаются неизменными / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-служба ООС опровергает информацию о том, что украинские военные заняли село Старомарьевка в Донецкой области, на неподконтрольном Донбассе.

Об этом пресс-служба написала в Facebook.

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В социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Однако именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Позиции украинских военных остаются прежними.

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Что было раньше

Украинская армия на Донбассе взяла под контроль село Старомарьевка, что в Донецкой области. Оно находилось в "серой зоне". Об этом сообщает Бабель со ссылкой на источники.

Эту информацию сначала начали распространять боевики и подконтрольные им "СМИ" на оккупированных территориях. А источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ вернули это село под контроль Украины.

Этот населенный пункт расположен недалеко от села Гранитное, где регулярно идут боевые действия. По данным штаба ООС, сегодня там враг трижды вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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Отмечается, что украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там.

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Как мы уже писали, накануне оккупанты ранили двоих украинских военных в результате обстрелов позиций ВСУ.

Тем временем стало известно, что т.н. "ЛНР" просит назначить Медведчука в ТКГ для переговоров в Минске. Представители боевиков хотят, чтобы Киев отстранил от переговоров нардепа Галину Третьякову.

ДонбассООС
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