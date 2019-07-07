Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Штабе ООС показали, чем боевики утром стреляли по Травневому

7 июля, 22:40

Оккупанты стреляли из РПГ-7

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли населенный пункт Травневому.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, обстрел произошел около 7 часов утра.

Огонь боевики вели из позиции вблизи населенного пункта Гольмовский.

Во время осуществления фотофиксации обстрела по адресу улица Центральная, 27, офицеры наблюдательной группы Украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения ворот, именно в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась.

"Противник сознательно не придерживается Минских договоренностей, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, боевики, обстрел, РПГ, РПГ-7, Травневое

Вы сейчас просматриваете новость " В Штабе ООС показали, чем боевики утром стреляли по Травневому". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики применили оружие танков и 120-мм калибр

Сегодня, 20:23

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций ООС

Зеленский и Туск побывали в "серой" зоне у Станицы Луганской

Сегодня, 20:03

Президент Украины и глава ЕС осмотрели разрушенный мост, который было решено восстановить

Зеленский и Туск отправились на Донбасс: опубликованы фото

Сегодня, 14:59

Недавно в Станице Луганской состоялось долгожданное разведение сил ВСУ и пророссийских боевиков

Обострение ситуации на Донбассе: у ВСУ новые потери

Сегодня, 13:43

Враг активизировался уже ночью – ударил из гранатометов и накрыл минами крупного калибра

Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий

Сегодня, 12:25

В штабе Объединенных сил напомнили, где на Донбассе нельзя вести предвыборную агитацию

Широкая автономия Донбасса как консервация большой войны

Сегодня, 08:54

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

Почему желтеют листья у чеснока

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь