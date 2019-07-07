В Штабе ООС показали, чем боевики утром стреляли по Травневому

Оккупанты стреляли из РПГ-7

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли населенный пункт Травневому.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, обстрел произошел около 7 часов утра.

Огонь боевики вели из позиции вблизи населенного пункта Гольмовский.

Во время осуществления фотофиксации обстрела по адресу улица Центральная, 27, офицеры наблюдательной группы Украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения ворот, именно в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась.

"Противник сознательно не придерживается Минских договоренностей, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

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