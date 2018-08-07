В штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой

В Объединенных силах проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море

В Объединенных силах провели учения для поддержания высокой степени боеготовности дежурных сил авиационной компоненты операции. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установленное время "на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражение целей на суше и на море".

В штабе ООС отчитались, что по результатам проверки дежурные силы Операции пребывают в надлежащем состоянии боеготовности.

"Передовые авиационные наводчики умело привели вертолеты армейской авиации на определенные цели. Результат – объекты поражены", – сообщили в штабе ООС.

Как сообщалось, авиация из состава Объединенных сил каждую неделю проводит мероприятия по подготовке. Украинские летчики тренируются, чтобы стать асами летного дела и скоординированно действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опубликовал эффектное видео, как вертолеты ВСУ защищают Украину от вторжения с моря.

Также в штабе Объединенных сил показали видео спасения сбитых пилотов. В спасательной операции участвовали два вертолета Ми-8 и один Ми-24.



