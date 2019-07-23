В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет
За минувшие сутки, 22 июля, пророссийские боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС отметили, что потерь с украинской стороны за минувшие сутки не зафиксировано. А вот боевики, по данным разведки 22 июля понесли потери: один оккупант погиб и двое ранены.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в пресс-центре.
Напомним, 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.
А 20 июля на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения.
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