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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

23 июля, 07:15

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: AFP

За минувшие сутки, 22 июля, пророссийские боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что потерь с украинской стороны за минувшие сутки не зафиксировано. А вот боевики, по данным разведки 22 июля понесли потери: один оккупант погиб и двое ранены.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в пресс-центре.

Напомним, 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

А 20 июля на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, ООС, потери боевиков

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