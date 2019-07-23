В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: AFP

За минувшие сутки, 22 июля, пророссийские боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что потерь с украинской стороны за минувшие сутки не зафиксировано. А вот боевики, по данным разведки 22 июля понесли потери: один оккупант погиб и двое ранены.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в пресс-центре.

Напомним, 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

А 20 июля на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"