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В штабе ООС рассказали о ситуации на передовой на Донбассе

22 июля, 07:18

Боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 21 июля, на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

" 21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Обстрел боевики устроили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Российские наемники ударили из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета в районе хутора Вольного.

Несмотря на уменьшение числа вражеских обстрелов, без потерь в рядах ВСУ не обошлось. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой боевиков, двое украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.

"По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены", - рассказали в ООС.

Напомним, накануне, 20 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения. 


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, потери ВСУ, ООС, потери боевиков

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