В Славянске копы разыскали двоих "беглых" братьев

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Донецкой области полицейские Славянска разыскали двоих братьев, которые ушли из дому и продолжают поиски третьего.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, об исчезновении детей их мать сообщила только спустя трое суток после их ухода. Несмотря на такую задержку, копы сумели оперативно разыскать двоих младших братьев – 9 и 12 лет, поиски 14-летнего Артема Сурикова продолжаются.

Найденных мальчиков поместили в Центр социально-психологической реабилитации. По сообщению полицейских, за то время, что дети находились без присмотра взрослых, противоправных действий относительно них совершено не было.

В настоящее время идут поиски старшего брата, и копы напомнили его приметы:

- Суриков Артем Андреевич, 2005 года рождения, его рост 145-150 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы темные, короткие. Передние зубы немного выпирают вперед, уши торчат.

Был одет в темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кеды, белые носки.

Полицейские попросили местных жителей, у которых есть какая-либо информация о месте нахождения ребенка, сообщать об этом по телефонам 102 или 066-43-84-921, 050-88-69-399.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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