В Славянске подрались из-за флага: один человек попал в больницу, второй – за решетку

Сегодня, 16:39

Одному из потерпевших медикам пришлось удалили селезенку

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В результате драки из-за украинского флага, которая произошла 6 сентября в Славянске, где ранее причиной раздора стал пляж, местный активист Василий Хоменко задержан на 72 часа, еще один участник потасовки, Денис Головченко, попал в больницу. Об этом сообщают "Славянские ведомости".

По версии потерпевшего Хоменко, пока он находился в заведении общепита, группа людей сняла флаги с его автомобиля.

"Мы кушали… Они подошли к машине, выдернули флаги и занесли в дом. Здесь их догнали", – комментирует произошедшее Хоменко на видео.

Другая сторона обвиняет славянского активиста в нападении на них с битой и мачете, а также в избиении.

Потерпевшему Головченко была проведена операция по удалению селезенки в хирургическом отделении №1 Центральной больницы.

Утром, 8 сентября, Хоменко был задержан на 72 часа, как фигурант в деле о нанесении телесных повреждений.

По информации полиции Славянска в настоящее время по этому происшествию открыто уголовное производство по статье 125 "Умышленное нанесение легких телесных повреждений", опрашиваются участники, проводятся проверки и экспертизы, после чего будет дана окончательная правовая оценка происшествия.

Ранее из-за флага Украины драку устроили фанаты ЦСКА.

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А во Львове подрались из-за флага коммунистов
драка, флаг, славянск, пострадавшие

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