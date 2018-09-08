В Славянске подрались из-за флага: один человек попал в больницу, второй – за решетку
Одному из потерпевших медикам пришлось удалили селезенку
В результате драки из-за украинского флага, которая произошла 6 сентября в Славянске, где ранее причиной раздора стал пляж, местный активист Василий Хоменко задержан на 72 часа, еще один участник потасовки, Денис Головченко, попал в больницу. Об этом сообщают "Славянские ведомости".
По версии потерпевшего Хоменко, пока он находился в заведении общепита, группа людей сняла флаги с его автомобиля.
"Мы кушали… Они подошли к машине, выдернули флаги и занесли в дом. Здесь их догнали", – комментирует произошедшее Хоменко на видео.
Другая сторона обвиняет славянского активиста в нападении на них с битой и мачете, а также в избиении.
Потерпевшему Головченко была проведена операция по удалению селезенки в хирургическом отделении №1 Центральной больницы.
Утром, 8 сентября, Хоменко был задержан на 72 часа, как фигурант в деле о нанесении телесных повреждений.
По информации полиции Славянска в настоящее время по этому происшествию открыто уголовное производство по статье 125 "Умышленное нанесение легких телесных повреждений", опрашиваются участники, проводятся проверки и экспертизы, после чего будет дана окончательная правовая оценка происшествия.
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