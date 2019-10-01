В Славянске трое братьев ушли из дома: полиция начала розыск

Три мальчика ушли еще 27 сентября и до сих пор не вернулись

В Славянске полиция разыскивает троих братьев, которые ушли из дома / Фото: Нацполиция

В Донецкой области полиция разыскивает троих мальчиков, которые 27 сентября ушли из дома в селе Черкасское Славянского района, и до сих пор не вернулись.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мальчики ранее неоднократно уходили из дома, и мобильного телефона при себе у детей не было.

Сообщение об исчезновении детей мать подала лишь через трое суток их отсутствия, и сейчас копы пытаются установить местонахождение детей.

В полиции попросили граждан о помощи: в случае, если кто-либо имеет какую-то информацию о месте нахождения мальчиков, сообщить об этом по телефонам: 102, 066-43-84-921 или 050-88-69-399.

Кроме того, копы опубликовали приметы разыскиваемых детей:

- Суриков Артем Андреевич, 2005 года рождения, его рост 145-150 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы темные, короткие. Передние зубы немного выпирают вперед, уши торчат.

Был одет в темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кеды, белые носки.

- Суриков Александр Андреевич 2007 года рождения, рост – 135 см, худощавый, глаза светло-карие, волосы темные, длинные. Особые приметы: у правой брови горизонтальный шрам в виде буквы "Т", на лице – веснушки.

Был одет в темно-коричневую кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки с белой подошвой.

- Суриков Максим Андреевич, 2010 года рождения. Его рост 125-130 см, худощавый, светло-карие глаза, волосы светло-русые, короткие. На лбу с правой стороны царапина 1-3 см.

Был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны, белые кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

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Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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