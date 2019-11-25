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В Славянске заместителя мэра выбросили из клуба после замечания о песнях Газманова: видео

25 ноября, 13:13

Песни Газманова стали причиной крупного скандала

В Донецкой области заместителя мэра Славянска Андрея Рубана выбросили из ночного клуба после его замечания о песнях, прославляющих армию страны-агрессора, которые звучали в заведении.

Как сообщил сам чиновник в своем Facebook, он пришел в клуб со своей женой и услышал, что заиграла композиция российского исполнителя Олега Газманова "Москва, звонят колокола", и сделал замечание диджею и администратору.

"Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне…". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", — заявил Рубан.

До приезда полиции Рубана оскорбляли охранники и клиенты заведения, угрожая ему физической расправой. Между тем приехавшие копы не смогли адекватно отреагировать на ситуацию – они не оформили протокол и отпустили охранника, который оскорблял Рубана.

"Пока ехала полиция, отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой. К сожалению, прибывшая полиция оказалась неспособной адекватно отреагировать на ситуацию, вернее, она никак не реагировала на угрозы, оскорбления со стороны вышеуказанных лиц, так и не смогла оформить протокол о правонарушении, отпустила охранника, на которого я указал и который наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность", – продолжил Рубан.

Позже в этот же день чиновник сообщил, что встретился с руководством караоке-бара "Соло".

"Меня заверили, что два сотрудника охраны заведения, которые наиболее "отличились" в недавнем инциденте, принесут мне извинения", – резюмировал он.

Напомним, ранее вспыхнул скандал в Харькове, когда на выпускном вечере Национальной академии решили использовать песню "Офицеры" российского певца Олега Газманова. Руководство НГУ назначило служебное расследование этого происшествия.

Ранее в СМИ выложили видеозапись, где видно, как выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры". Видео выложила в соцсети жена одного из выпускников.

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Источник: Сегодня

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