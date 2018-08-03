В СММ ОБСЕ показали технику боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе

Сегодня, 14:28

Хуг отметил, что обстрелов во время "хлебного перемирия" стало меньше, чем в прошлом году

facebook.com/oscesmm
facebook.com/oscesmm

За неделю на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 4 тысячи обстрелов, сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"Наши наблюдатели за неделю зафиксировали свыше 4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. К примеру, лишь в воскресенье стороны зафиксировали свыше 400 нарушений", – сообщил Хуг на брифинге 3 августа.

Вместе с тем, Хуг констатировал "значительное снижение насилия" с 1 июля, когда был объявлен очередной режим прекращения огня, – в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Замглавы СММ ОБСЕ также рассказал, что за неделю наблюдатели подтвердили наличие вдоль линии соприкосновения сторон 57 единиц тяжелого вооружения, размещенного в нарушение Минских договоренностей: 44 единицы на неподконтрольной Киеву территории и 13 – на подконтрольной.

"Стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, поскольку не уверены, что другая сторона также это сделает", – отметил Хуг.

00_187Артиллерия боевиков вблизи линии разграничения. Фото: Twitter / OSCE_SMM

Как рассказал Хуг, по состоянию на конец июля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждают гибель 29 мирных жителей на Донбассе с начала 2018 года, а еще 132 были ранены.

Напомним, недавно генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами, генералом Сергеем Наевым. Они обсудили вопросы соблюдения "хлебного" перемирия, которое вступило в силу с 1 июля. Также Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

Ранее с главой ОБСЕ встретился заместитель Климкина. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Гремингер обсудили пути достижения мира на Донбассе.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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