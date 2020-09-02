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В СММ пожаловались, что по дронам ОБСЕ ведут прицельный огонь

2 сентября, 03:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Миссия ОБСЕ использует на Донбассе три вида беспилотников

Уже стало привычным, когда по дронам ОБСЕ на Донбассе ведут прицельный огонь. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон эфире телеканала "Дом", передает "Укринформ"

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"Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и иногда выводят из строя", – рассказал замглавы СММ.

По его словам, такие инциденты неблагоприятно влияют на работу миссии.

"Мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий", – отметил Этерингтон.

Он также рассказал, что миссия ОБСЕ использует три вида беспилотных летательных аппаратов и камеры для мониторинга вдоль линии соприкосновения.

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"Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей", - добавил зампредседателя СММ ОБСЕ.

Напомним, в июле в Донецкой области вблизи Зализного в понедельник, 20 июля, произошел взрыв рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

А в мае патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса.

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Донбасс смм обсе дроны
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