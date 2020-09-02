В СММ пожаловались, что по дронам ОБСЕ ведут прицельный огонь

Уже стало привычным, когда по дронам ОБСЕ на Донбассе ведут прицельный огонь. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон эфире телеканала "Дом", передает "Укринформ"

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"Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и иногда выводят из строя", – рассказал замглавы СММ.

По его словам, такие инциденты неблагоприятно влияют на работу миссии.

"Мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий", – отметил Этерингтон.

Он также рассказал, что миссия ОБСЕ использует три вида беспилотных летательных аппаратов и камеры для мониторинга вдоль линии соприкосновения.

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"Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей", - добавил зампредседателя СММ ОБСЕ.

Напомним, в июле в Донецкой области вблизи Зализного в понедельник, 20 июля, произошел взрыв рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

А в мае патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса.

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