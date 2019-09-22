В Станице Луганской продолжаются ремонтные работы

У излома моста, что вблизи КПВВ "Станица Луганская", работники "Укртрансмоста" укладывают плиты фундамента для возведения временной переправы.

Об этом говорится в сообщении на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

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"После обследования территории пиротехниками работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также ими продолжена сборка металлических опор временного моста. Проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером", – сообщили в ОГА.

Кроме этого, пиротехники продолжили очистку местности возле дороги от взрывоопасных предметов, а сотрудники райавтодора – ремонт тросового ограждения дороги и срезание деревьев и кустарников на левой обочине дороги.

Укладка плит фундамента временного моста начались 19 сентября, на следующий день была собрана первая опора.

Несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года. Следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

Напомним, ранее в Минске на переговорах ТКГ достигли договоренностей по Донбассу – разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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