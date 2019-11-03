В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста

Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 27 ноября

В Станице Луганской в воскресенье, 3 ноября, завершили работы по укладке металлоконструкций моста через реку Северский Донец, который должен быть готов к 27 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Также специалисты провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

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Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Между тем, делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской. Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

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