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В Святогорске прошел форум "Сила Донбасса"

14 июля, 13:38

Форум организован и проведен партией "Оппозиционный блок"

В Святогорске, Донецкой области, прошел форум "Сила Донбасса", организованный партией "Оппозиционный блок". На форум прибыли мэры городов, поддержавшие партию на выборах в Верховную раду.

Выступающие на форуме рассказали о том, настолько важна децентрализация, финансирование и экономические гарантии для развития всех регионов Украины.

В частности, на форуме подчеркнули, что главной задачей для украинской власти должно являться создание рабочих мест в Украине, развитие всех отраслей промышленного производства и аграрного сектора.

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Кроме того подчеркивалась важность финансирования предприятий, которые нуждаются в реконструкции и привлечение инвестиций не только зарубежных, но и украинских.

Ранее на форуме "Будущее городов", который состоялся 9 июля в Харькове, была принята резолюция, в которой указывалось, что регионы нужно наделить следующими полномочиями: распоряжение инфраструктурными объектами, дороги (кроме дорог национального и международного значения), гуманитарная сфера, дошкольное, школьное и среднее специальное образование, медицина. Судьи должны избираться непосредственно в громадах, при помощи прямого тайного голосования. Полицию – подчинить муниципалитетам.

Напомним, 20 июня представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам.

Ранее политическая партия "Оппозиционный блок" презентовала команду лидеров, которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в Киеве, 10 июня.

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Тег форум, партия, мэры, парламентские выборы, децентрализация, оппозиционный блок

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