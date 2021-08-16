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В Святогорске завершают "Большую стройку" госпиталя для ветеранов

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 августа, 16:44
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Святогорский госпиталь имеет 180 коек
После завершения строительства нового корпуса одним из главных его профилей станет предоставление услуг по реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
После завершения строительства нового корпуса одним из главных его профилей станет предоставление услуг по реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Святогорске Донецкой области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" подходят к концу работы по строительству нового отделения реабилитации госпиталя для участников АТО/ООС.

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О скором открытии корпуса сообщается на сайте Донецкой ОГА.

Святогорский госпиталь имеет 180 коек. После завершения строительства нового корпуса одним из главных его профилей станет оказание услуг по реабилитации ветеранов боевых действий.

Для этих целей в госпитале будет создана современная база, включающая как новейшее диагностическое оборудование, так и разнообразные специализированные тренажеры, способные работать, в том числе, в воде. На закупку этого оборудования из государственного бюджета было выделено 34 млн гривен.

Персонал госпиталя уже проходит подготовку по работе с новым оборудованием. Помимо врачей-реабилитологов, помощь ветеранам будут оказывать также психологи.

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Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о начале строительства еще одного крупного медицинского объекта в Донецкой области. В Краматорске в рамках "Большой стройки" появится современная областная многопрофильная больница ІІІ уровня.

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