В течении дня боевики трижды нарушили "новогоднее перемирие" – штаб

В зоне проведения АТО на протяжении сегодняшнего дня боевики трижды обстреливали украинских защитников, тем же нарушая "новогоднее перемирие". Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала этих суток. В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по оборонных укреплениях вокруг Луганского, что на Светлодарской дуге. Также этом районе действовал вражеский снайпер.

На Донецком направлении НВФ нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", – отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытаются сорвать новогоднее и рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток на Донбассе.

Также за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.