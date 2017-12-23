В течении дня боевики трижды нарушили "новогоднее перемирие" – штаб

Сегодня, 18:53

На Луганском направлении действовал вражеский снайпер

Фото: AFP
Фото: AFP

В зоне проведения АТО на протяжении сегодняшнего дня боевики трижды обстреливали украинских защитников, тем же нарушая "новогоднее перемирие". Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала этих суток. В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по оборонных укреплениях вокруг Луганского, что на Светлодарской дуге. Также этом районе действовал вражеский снайпер.

На Донецком направлении НВФ нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", – отметили в штабе. 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытаются сорвать новогоднее и рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток на Донбассе.

Также за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.
боевики, перемирие, ато, обстрелы

Вы сейчас просматриваете новость "В течении дня боевики трижды нарушили "новогоднее перемирие" – штаб". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: Думская

В Одессе памятник бойцам АТО облили красной краской

Сегодня, 15:10

На даннный момент лица, причастные к этому инциденту, устанасливаются

Донбасс

Фото: AFP

Боевики сорвали перемирие на Донбассе

Сегодня, 14:46

Противник открыл огонь и тем самым нарушил договоренности
Загрузка...

Донбасс

Украинские военные. Фото: архив

С начала суток в зоне АТО соблюдается перемирие – штаб

Сегодня, 13:29

ВСУ готовы этому режиму и будут его придерживаться

Донбасс

Фото: AFP

Военные понесли потери на Донбассе

Сегодня, 08:40

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые
Загрузка...