В ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие

Окончательное согласование назначено на 18 апреля

Фото: Getty Images

В ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/33a/946/5c633a946b344.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/33a/946/5c633a946b344.jpg 2019-04-11T00:44:29+03:00 Донбасс Окончательное согласование назначено на 18 апреля

Контактная группа по Украине высказалась за необходимость объявления "пасхального перемирия". Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Белта".

Как заявил Сайдик, подготовка к объявлению перемирия в связи с пасхальными праздниками стала основной темой собрания.

"В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно", – заявил он.

Напомним, переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.

Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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