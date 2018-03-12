Реабилитация ветеранов АТО: эксперт рассказал о важной проблеме общества

Люди продолжают заниматься самолечением или же просто пускают все на самотек

В Украине уже четыре года длится война, но многие до сих пор не считают нужным проводить психологическую реабилитацию воинов АТО. Так, по официальной статистике, по состоянию на июнь 2017 г. было зафиксировано около 500 случаев самоубийств бывших воинов АТО. Но и эта статистика, как говорят эксперты, не отображает реальное состояние вещей.

Отсутствие понимания того, что психологическая реабилитация необходима после войны – это одна из главных проблем. Люди продолжают заниматься самолечением или же просто пускают все на самотек, а семьи и друзья не всегда обращают внимание на внутренние переживания и не спешат обращаться за помощью.

"Нужно преодолеть комплекс "психологического самолечения" у всего общества. В этом конкретном случае надо сформировать понимание, что обратиться за помощью не перечеркивает понятие "мужественности", что психологическая помощь не перечеркивает честь и достоинство человека. Я думаю, что лучшим для атошников будет пример их авторитетных командиров, которые не только будут обращаться за помощью, но и не будут скрывать этот факт", – говорит Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

Также необходимо сделать психологическую проверку и адаптацию к мирной жизни обязательной составляющей программы для всех бойцов, которые возвращаются из зоны боевых действий, отмечает эксперт.

Еще одна важна составляющая – это демонстрация того, что люди, которые вернулись с войны, готовы к мирной жизни.

"Важным шагом является мониторинг со стороны Минобороны реального психологического состояния не только кадровых военных, но и тех, кто вернулся к мирной жизни – в частности, из-за прохождения медицинских комиссий (например, в пансионатах или санаториях)", – резюмировал Петренко.

Больше о том, что не так с программой психологической реабилитацией ветеранов АТО в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни.