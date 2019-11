Реклама

В Украине реализуют масштабный проект "Давай, играй!". Тренировки посещают более трех тысяч юных спортсменов из разных уголков страны.

Прием мяча, прорыв по флангу, передача вперед. Свои футбольные навыки Даниил совершенствует постоянно.

"Я подошел к тренеру и сказал: научите меня играть в футбол. Я буду очень стараться", – делится Даниил Бардаков, участник проекта "Давай, играй!".

К "Давай, играй!" присоединился два года назад. Всего в Краматорске в пределах проекта занимаются более трехсот детей. Этих ребят тренирует Виталий Городний.

"Дети приходят разные, приходят даже те, кто по мячу могут не попадать. Мы принимаем и таких", – говорит Виталий Городний, тренер проекта "Давай, играй!".

Здесь знают, как из любителей сделать профессионалов. И некоторыми спортсменами уже заинтересовались представители ведущей команды украинского футбола.

"Есть несколько детей, которые ездили на просмотры ФК "Шахтер-Донецк" и их "взяли на карандаш". Может быть в дальнейшем эти дети окажутся в Академии футбольного клуба "Шахтер-Донецк", – делится тренер.

Наставники проекта проходят серьезную подготовку. С ними делятся опытом сотрудники крупнейших международных организаций.

"Вопросы, которые поднимаются в нашей программе, они крайне важны для нашего общества. Это вопрос командного духа, это вопрос того, как сделать так, чтобы потенциал каждого ребенка был максимально реализован", – отмечает Константин Бойчук, региональный координатор фонда ООН.

Виталий Городний один из 800 участников, который попал в двадцатку лучших и прошел тренерский курс в Академии чемпионов Украины.

"С самого детства, сколько себя осознано помню, я люблю футбол, играю в футбол, смотрю футбол", – говорит он.

Проект "Давай, играй!" развивает детский футбол и популяризирует здоровый образ жизни. В 33 городах Украины уже почти четыре тысячи участников. Тренировки – бесплатные. А энергетическая компания ДТЭК – генеральный партнер проекта.

"В течение двух лет компания ДТЭК инвестировала в проект "Давай, играй!" более 15 млн гривен. Социальная ответственность компании должна быть направлена ​​в будущее. То есть компания от микро-проектов перешла к проектам национального уровня. Благодаря проекту "Давай, играй!", дети имеют возможность отвлечься от гаджетов, проблем, которые сопровождают их в повседневной жизни, и отдать себя спорту", – отмечает Вадим Галицкий, советник дирекции региональной политики компании ДТЭК Энерго.

Дети обеспечены всем необходимым для удачного старта футбольной карьеры.

"У нас и форма есть, и мячи, сетки, ворота – абсолютно все обеспечивает", – говорит Юлия Перевышко, жительница Краматорска.

"Благодаря Ринату Ахметову и компании ДТЭК конечно уровень футбола вырос намного", – говорит Вячеслав Бардаков, житель Краматорска.

На недавних областных соревнованиях в Краматорске подопечные Виталия Городния заняли первое место. Тренер надеется, что такие победы ожидают и его сына.

Ранее сообщалось, что социальный проект донецкого "Шахтера" для детей "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего социального проекта Европы. По итогам конкурса More than football Award 2019 проект "Давай, играй!", реализуемый Shakhtar Social Foundation и компанией ДТЕК, а также UEFA Foundation for Children, попал в четверку лучших футбольных социальных проектов Европы (наряду с программами "Челси", "Ювентуса" и "Рейнджерса").

Также сообщалось, что 23 сентября были открыты еще две площадки в рамках проекта "Давай, играй!". Белицкое Донецкой области стало 30-м пунктом проекта, открытие же еще одной локации в Бурштыне посетил Тотовицкий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама