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В университете Луганска арестованы и уволены ряд сотрудников: стала известна причина

13 декабря, 16:17

Местные «силовики» заподозрили сотрудников ВУЗа в «проукраинской деятельности»

/ Фото: Сегодня

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В оккупированном Россией Луганские арестовали и уволили ряд сотрудников Луганского национального университета им. В.Даля за "проукраинскую деятельность". Об этом сообщила сайту "Сегодня" жительница оккупированного Луганска.

По ее словам, боевики ищут проукраинские лекционные материалы.

"В течение этой недели в ЛНУ им. В.Даля (Луганск) были проведены ряд арестов и увольнений сотрудников по статье "проукраинская деятельность". Так, с этой формулировкой была уволена завпрактикой, с более мягкой формулировкой "по собственному желанию" преподаватель и в течение недели удерживались в "МГБ" семья (сотрудники ЛНУ) по подозрению в связях с Украиной. Сотрудниками "МГБ" проверяются лекции и методический материал преподавателей в связи с обнаружением у названных выше сотрудников украинских методических материалов в своем методическом обеспечении дисциплин", – сообщила жительница Луганска.

Ранее одна из жительниц Луганска рассказывала о молодежи в ОРДЛО. Причем, несмотря на войну и разруху, молодые парни пытаются пускать "пыль в глаза" сверстникам дорогими вещами.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики продолжают терроризировать мирных жителей на Донбассе. На оккупированных территориях любители "русского мира" держат в ужасе местное население.

Недавно на Донбассе заживо сгорела легендарная "баба Маша", которая успела пережить погибших от войны и мужа, и сына. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс луганск увольнение университет арест

Источник: Сегодня

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