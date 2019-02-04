Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков

Сегодня, 16:40

Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня

Фото: Минобороны РФ
"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84e/b5a/5c584eb5a7cc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84e/b5a/5c584eb5a7cc3.jpg Донбасс Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня

Украинские военные уничтожили взводно-опорный пункт (ВОП) боевиков в районе хутора Вольный, что в Луганской области. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Сегодня с самого утра в зоне ответственности 54-й бригады в районе хутора Вольный в Луганской области на одном из передовых направлений случайно "уничтожился" один из ВОПов врага. Пока боевики с утра зевали и чесались, в ВОП что-то точно прилетело. Ибо было с вечера за что…", – написал Мысягин.

В то же время он не уточнил, были ли потери у боевиков в результате меткого выстрела ВСУ.

Как мы сегодня уже сообщали, ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков в районе населенного пункта Пески. Враг оттуда корректировал обстрелы позиции украинских военных и был жестко за это наказан.

На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

Кроме того, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, Мысягин

Вы сейчас просматриваете новость " "В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия: "Реалистичен ли план Сайдика и нужен ли он Украине"

Сегодня, 15:24

Сайт "Сегодня" вместе с экспертами хочет разобраться в новом варианте мирного плана для Донбасса

Допросами "замучили" до смерти троих человек: люди в шоке от боевиков и бегут из "Л/ДНР"

Сегодня, 15:07

Боевики пугают новыми фейками о ВСУ, но у людей это вызвало реакцию, которой не ожидали оккупанты

Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей"

Сегодня, 09:33

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:12

В ходе боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях