"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков

Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня

Фото: Минобороны РФ

"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84e/b5a/5c584eb5a7cc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84e/b5a/5c584eb5a7cc3.jpg 2019-02-04T16:40:00+02:00 Донбасс Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня

Украинские военные уничтожили взводно-опорный пункт (ВОП) боевиков в районе хутора Вольный, что в Луганской области. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Сегодня с самого утра в зоне ответственности 54-й бригады в районе хутора Вольный в Луганской области на одном из передовых направлений случайно "уничтожился" один из ВОПов врага. Пока боевики с утра зевали и чесались, в ВОП что-то точно прилетело. Ибо было с вечера за что…", – написал Мысягин.

В то же время он не уточнил, были ли потери у боевиков в результате меткого выстрела ВСУ.

Как мы сегодня уже сообщали, ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков в районе населенного пункта Пески. Враг оттуда корректировал обстрелы позиции украинских военных и был жестко за это наказан.

На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

Кроме того, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

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