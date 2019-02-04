"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков
Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня
Украинские военные уничтожили взводно-опорный пункт (ВОП) боевиков в районе хутора Вольный, что в Луганской области. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"Сегодня с самого утра в зоне ответственности 54-й бригады в районе хутора Вольный в Луганской области на одном из передовых направлений случайно "уничтожился" один из ВОПов врага. Пока боевики с утра зевали и чесались, в ВОП что-то точно прилетело. Ибо было с вечера за что…", – написал Мысягин.
В то же время он не уточнил, были ли потери у боевиков в результате меткого выстрела ВСУ.
Как мы сегодня уже сообщали, ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков в районе населенного пункта Пески. Враг оттуда корректировал обстрелы позиции украинских военных и был жестко за это наказан.
На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
Кроме того, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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