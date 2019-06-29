В войска набирают больных и пожилых: у боевиков снова проблемы

Оккупанты собрались провести "перепись" населения на оккупированных территориях, но не просто так

Фото: Сегодня

Пока на Донбассе командиров боевиков готовят кадровые офицеры РФ, проблемы у оккупантов снова с набором личного состава – приходиться брать на "службу" пожилых и больных мужчин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляют попытки укомплектования личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, идет подготовка к переписи населения для скрытого формирования базы данных "мобилизационного ресурса" и проведения призывной кампании.

"В то же время, качество пополнения, поступающего из военкоматов в соединения и части российско-оккупационных войск постепенно снижается. Поэтому, оккупанты вынуждены доукомплектовывать войска лицами старше 45 лет, многие из которых не соответствуют требованиям к прохождению военной службы по состоянию здоровья", – сообщает разведка.

Также стало известно, что на Донбассе боевики сформировали мобильные бронегруппы с танками. Противник не только хорошо подготовился к атакам, но и усилил разведку позиций украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.

Видео: Facebook

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