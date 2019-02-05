В ВСУ показали уничтоженных боевиков и арестованного в "Л/ДНР" предателя Украины
Враг не только пополняет «бригаду-200», но томится в подвалах тюрем
Ряды противника т.н. "армий ЛНР и ДНР" продолжают редеть – либо от ликвидации украинскими воинами, либо оккупанты бросают за решетку боевиков. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, только сейчас "всплыла" информация о том, что в начале сентября был уничтожен боевик Дмитрий Колесников.
А вот 27 января этого года бесславную "бригаду-200" пополнил местные сепаратист из Донецка Василий Олейник с позывным "Крот".
В то же время "Штирлиц" сообщил, что т.н. "правоохранители" боевиков арестовали предателя Украины за сотрудничество с СБУ.
"Знакомьтесь Максим "Албанец" Алтинбаев. В 2014-2018 гг. участие в боевых действиях на стороне российско-оккупационных войск в Славянске и других городах, служба в "народной милиции" оккупационных войск. В 2019-м арестован "МГБ" за сотрудничество с СБУ и украинскими властями", – написал он.
Как сообщалось, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
Также на днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
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