Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В ВСУ показали уничтоженных боевиков и арестованного в "Л/ДНР" предателя Украины

Сегодня, 16:50

Враг не только пополняет «бригаду-200», но томится в подвалах тюрем

Фото: Минобороны РФ
В ВСУ показали уничтоженных боевиков и арестованного в "Л/ДНР" предателя Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a2/114/5c59a2114c133.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a2/114/5c59a2114c133.jpg Донбасс Враг не только пополняет «бригаду-200», но томится в подвалах тюрем

Ряды противника т.н. "армий ЛНР и ДНР" продолжают редеть – либо от ликвидации украинскими воинами, либо оккупанты бросают за решетку боевиков. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, только сейчас "всплыла" информация о том, что в начале сентября был уничтожен боевик Дмитрий Колесников.

А вот 27 января этого года бесславную "бригаду-200" пополнил местные сепаратист из Донецка Василий Олейник с позывным "Крот".

В то же время "Штирлиц" сообщил, что т.н. "правоохранители" боевиков арестовали предателя Украины за сотрудничество с СБУ.

"Знакомьтесь Максим "Албанец" Алтинбаев. В 2014-2018 гг. участие в боевых действиях на стороне российско-оккупационных войск в Славянске и других городах, служба в "народной милиции" оккупационных войск. В 2019-м арестован "МГБ" за сотрудничество с СБУ и украинскими властями", – написал он.

Как сообщалось, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

Также на днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " В ВСУ показали уничтоженных боевиков и арестованного в "Л/ДНР" предателя Украины". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты – разведка

Сегодня, 15:41

А тем временем оккупационные власти идут на любые методы, лишь бы привлечь местных жителей вступать в ряды боевиков

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности

Сегодня, 12:59

Неподалеку от представителей миссии произошел взрыв, и им пришлось быстро покинуть линию разграничения

Десятки танков и гаубиц: вблизи Луганска замечено много техники боевиков

Сегодня, 12:26

Противник нарушает договоренности и снова перебросил значительные силы на оккупированную часть Луганщины

Российские журналисты оценили потери армии РФ на Донбассе

Сегодня, 10:42

Вся официальная информация о потерях военных в России засекречена

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии