В ВСУ рассказали о грядущей широкомасштабной военной агрессии России на границе с Беларусью и Бессарабией

Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью "Тиждень".

По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", – сказал он.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Андрей Загороднюк объяснил, что военные не окажутся в голом поле.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама