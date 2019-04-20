В ВСУ сообщили подробности о ликвидированных боевиках

По словам Штефана, убиты два "младших сержанта" и один "лейтенант"

Украинский военнослужащий. Фото: операция Объединенных сил / Facebook.

Три пророссийских боевика погибли 19 апреля в ходе боя с военнослужащими 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 апреля написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

О том, что накануне на Донбассе были ликвидированы три оккупанта, ранее сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В свою очередь Штефан сообщил подробности: "#200_бригада 19.04.19 пополнилась очередными бойцами: командир роты росийско-оккупационных войск "лейтенант" Пшеничный С.Е.; "младший сержант" Жильцов В.И; "младший сержант" Эгалигердиева Л.В".

Напомним, днем ранее пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий, уничтожены три оккупанта.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что угроза большого наступления российских войск сохраняется. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:

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