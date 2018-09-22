В ВСУ создают новую систему медэвакуации с передовой
Экспериментальное подразделение будет создано на базе 65-го военного мобильного госпиталя, а со временем на базе еще трех медучреждений
Экспериментальное подразделение по медицинской эвакуации, которое будет отвечать стандартам НАТО, создается на базе 65-го военного мобильного госпиталя. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления, начальник медицинской службы ВСУ, полковник медслужбы Игорь Хоменко.
"С создания экспериментального подразделения начнется первый этап развития системы медицинской эвакуации Вооруженных Сил Украины", – сказал он, объяснив, что параллельно с формированием экспериментального подразделения в Главном военно-медицинском управлении создается отдел медицинской эвакуации.
По его словам, из 53 выделенных по штату военнослужащих будут созданы 18 экипажей на автомобилях "Богдан" в составе старшего боевого медика, боевого медика и водителя-санитара.
Экипажи будут постоянно находиться на передовой в районе проведения операции Объединенных сил и будут обеспечивать эвакуацию по территориальному принципу – из зоны своей ответственности.Позже такие подразделения будут созданы на базе 66-го, 59-го и 61-го мобильного госпиталей. Все они будут оснащены однотипной техникой — автомобилями "Богдан" и "Хаммер".
На втором этапе планируется отработать координацию всей эвакуации на оперативно-тактическом уровне: с военных мобильных госпиталей в медицинские заведения в Харькове и Днепре. А также на стратегическом уровне — с Харькова и Днепра в военно-медицинские клинические центры включительно с аэроэвакуацией.
В свою очередь, координатор по вопросам медицинской эвакуации Главного военно-медицинского управления ВСУ Илья Лысенко отметил, что работа по созданию экспериментального подразделения по медицинской эвакуации началась в 2016 году. При этом, главной в этом подразделении является не техника, а экипаж — подготовленные, наученные люди, способные эффективно бороться за жизнь военнослужащего на этапе медицинской эвакуации, почеркнул Лысенко.
"Чтобы не допускать ошибок и потерь среди личного состава, процесс подготовки будет постоянным. Врачи после прохождения курса подготовки в дальнейшем каждые полгода будут проходить аттестацию и дополнительное обучение", — отметил он, добавив, что подразделение всеми силами и средствами будет бороться за жизнь и здоровье военнослужащего до момента, когда к лечению раненного или больного не будут привлечены высокопрофессиональные врачи.
Напомним, что в феврале сообщалось о том, что украинские военные получат модернизированные санитарные "Богданы".
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет реформа военной медицинской службы.
Как сообщалось, представители Вооруженных сил США передали пять автомобилей медицинской эвакуации BURTEK B4731 для нужд украинской армии.
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