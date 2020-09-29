В ВСУ за сутки выявили более 30 новых случаев заражения COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 28 сентября, зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 614 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2200 людей, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 139 человек.

Сообщается, что 12 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 20 человек.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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