В январе мобильные бригады Гумштаба Ахметова доставят около 6000 наборов выживания в "серую зону"

Вчера, 16:24

Людей не оставят без помощи

В январе мобильные бригады Гумштаба Ахметова доставят около 6000 наборов выживания в "серую зону"

В январе 2018 года мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова доставят продукты для 26 населенных пунктов Донбасса, которые наиболее сильно пострадали от войны. В некоторых из этих сел и поселков не работают магазины и аптеки. Нередки перебои с электричеством, водоснабжением и связью. Людям, живущим в таких сложных условиях, Гуманитарный штаб помогает уже более трех лет, оказывая поддержку самым незащищенным категориям населения, среди них старики, инвалиды, дети и многодетные семьи. За это время выдано порядка 12 миллионов продуктовых наборов.

"Такая помощь, по сути, является спасением мирных жителей прифронтовых поселков. Ведь для многих из них эти продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. В зоне военного конфликта Штаб Рината Ахметова организовал 25 стационарных пунктов выдачи продуктовых наборов. Кроме этого, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты в удаленные села и города привозят бригады мобильной выдачи. Всего в январе будет выдано 17 520 наборов выживания, 5910 из них доставят мобильные волонтеры", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению".

Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктов позволил оказывать помощь там, где невозможно организовать стационарный пункт выдачи.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0-800-509-001.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в январе 2018-го года.

_orig.png_30_orig
продукты, помощь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, продуктовые наборы
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В январе мобильные бригады Гумштаба Ахметова доставят около 6000 наборов выживания в "серую зону"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В ноябре Гумштаб Ахметова доставит в прифронтовую зону почти 10 000 наборов выживания

26 Октября, 17:45

Людям продолжают оказывать помощь

Донбасс

Люди получат помощь. Фото: Гумштаб

Штаб Рината Ахметова везет продуктовые наборы выживания жителям прифронтовой зоны (график)

1 Сентября, 12:52

Волонтеры посетят несколько десятков населенных пунктов
Загрузка...

Донбасс

Гумштаб Ахметова выдал 62 тысячи продуктовых наборов мирным жителям Станично-Луганского района

30 Ноября, 10:30

Волонтеры продолжают помогать людям

Донбасс

Гуманитарный штаб Ахметова выдал более 3000 жизненно необходимых лекарств детям Донбасса

3 Ноября, 16:02

Тысячи людей были лишены квалифицированной помощи из-за боев

Александр Вишняков

1000 дней – 1000 уроков

25 Июня, 15:08

Донбасс

Фото: dpchas.com.ua

Ученье свет: как отмечают день студента вузы, выехавшие из Донецка и Луганска

17 Ноября, 15:41

Учащиеся вузов отмечают свой праздник
Загрузка...