В январе мобильные бригады Гумштаба Ахметова доставят около 6000 наборов выживания в "серую зону"

В январе 2018 года мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова доставят продукты для 26 населенных пунктов Донбасса, которые наиболее сильно пострадали от войны. В некоторых из этих сел и поселков не работают магазины и аптеки. Нередки перебои с электричеством, водоснабжением и связью. Людям, живущим в таких сложных условиях, Гуманитарный штаб помогает уже более трех лет, оказывая поддержку самым незащищенным категориям населения, среди них старики, инвалиды, дети и многодетные семьи. За это время выдано порядка 12 миллионов продуктовых наборов.

"Такая помощь, по сути, является спасением мирных жителей прифронтовых поселков. Ведь для многих из них эти продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. В зоне военного конфликта Штаб Рината Ахметова организовал 25 стационарных пунктов выдачи продуктовых наборов. Кроме этого, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты в удаленные села и города привозят бригады мобильной выдачи. Всего в январе будет выдано 17 520 наборов выживания, 5910 из них доставят мобильные волонтеры", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению".

Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктов позволил оказывать помощь там, где невозможно организовать стационарный пункт выдачи.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0-800-509-001.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в январе 2018-го года.