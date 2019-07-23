Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Житомире будут судить депутата "Народной Рады ДНР"

23 июля, 15:07

Обвиняемая разрабатывала псевдозаконы "ДНР"

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

В Житомире будут судить жительницу Донбасса, депутата так называемой "Народной Рады ДНР" за участие в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что женщина с июня 2016 по ноябрь 2018 года участвовала в структурном подразделении террористической организации "ДНР" в должности так называемого "депутата Народного Совета ДНР".

В частности, "народный деятель" террористической организации участвовала в разработке и принятии псевдозаконов "ДНР", принимала граждан от имени террористической организации, а также через публичные выступления в СМИ вела пропаганду.

"Разоблачили противоправную деятельность лица и проводили досудебное расследование в уголовном производстве сотрудники Управления СБУ в Житомирской области, прокуратура области осуществляла процессуальное руководство. Дело будет рассматривать Королевский районный суд Житомира", – говорится в сообщении прокуратуры.

Жительницу Донецкой области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Санкция части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Донецкой области за неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре бывших боевика, которые помогали оккупантам за продовольственные пайки и денежное вознаграждение.

Кроме того, на выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, Донбасс, террористические организации

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомире будут судить депутата "Народной Рады ДНР"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированный Донецк из России прибыли группы снайперов

Сегодня, 10:28

Задача стрелков – уничтожение видеокамер наблюдения ОБСЕ

Дело о сокрытии доходов: суд отпустил под личное обязательство экс-губернатора

Сегодня, 11:50

Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал данные о недвижимости и доходах

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Грибу

Сегодня, 08:57

Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 07:15

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Глава таможни: Деньги, которые ЕС выделил Украине разворовали

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек

50 способов перенести жару [инфографика]

Артериальное давление под контролем: как выбрать тонометр?

Бег несет мужчинам большую пользу

Как монетизировать свое хобби

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

На что способно обычное дегтярное мыло

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь