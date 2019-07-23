В Житомире будут судить депутата "Народной Рады ДНР"

Обвиняемая разрабатывала псевдозаконы "ДНР"

Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

В Житомире будут судить жительницу Донбасса, депутата так называемой "Народной Рады ДНР" за участие в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что женщина с июня 2016 по ноябрь 2018 года участвовала в структурном подразделении террористической организации "ДНР" в должности так называемого "депутата Народного Совета ДНР".

В частности, "народный деятель" террористической организации участвовала в разработке и принятии псевдозаконов "ДНР", принимала граждан от имени террористической организации, а также через публичные выступления в СМИ вела пропаганду.

"Разоблачили противоправную деятельность лица и проводили досудебное расследование в уголовном производстве сотрудники Управления СБУ в Житомирской области, прокуратура области осуществляла процессуальное руководство. Дело будет рассматривать Королевский районный суд Житомира", – говорится в сообщении прокуратуры.

Жительницу Донецкой области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Санкция части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Донецкой области за неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре бывших боевика, которые помогали оккупантам за продовольственные пайки и денежное вознаграждение.

Кроме того, на выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового".

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