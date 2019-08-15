В зоне ООС на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: погиб один военный ВСУ

В течение минувших суток боевики 13 раз обстреливали позиции наших военных

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В течение минувших суток, 14 августа, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок – из стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; близ Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Николаевка – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций ОС не зафиксировано.

Напомним, что 13 августа оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщалось, что 12 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен.

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