В зоне ООС на Донбассе боевики устроили пять обстрелов и получили жесткий ответ
В рядах бойцов ВСУ за сутки обошлось без потерь
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 1 февраля было зафиксировано пять обстрелов боевиками украинских позиций, причем дважды – из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В рядах бойцов Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Павлополь и Красногоровка.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вольный, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения", – отметили в штабе.
Напомним, ранее на Донбассе было замечено большое количество техники противника. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100 единиц тяжелого вооружения оккупантов, в основном танки и артиллерию.
Как на днях сообщалось, Россия усиленно возвращает на Донбасс отремонтированную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что вооружение и боеприпасы оккупанты завозят на Донбасс под конвоем ФСБ.
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