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В зоне ООС на Донбассе боевики устроили пять обстрелов и получили жесткий ответ

Сегодня, 07:30

В рядах бойцов ВСУ за сутки обошлось без потерь

За сутки в зоне ООС обошлось без потерь в рядах ВСУ
За сутки в зоне ООС обошлось без потерь в рядах ВСУ. Фото: Facebook
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили пять обстрелов и получили жесткий ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg Донбасс В рядах бойцов ВСУ за сутки обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 1 февраля было зафиксировано пять обстрелов боевиками украинских позиций, причем дважды – из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В рядах бойцов Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Павлополь и Красногоровка.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вольный, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения", – отметили в штабе.

Напомним, ранее на Донбассе было замечено большое количество техники противника. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100 единиц тяжелого вооружения оккупантов, в основном танки и артиллерию.

Как на днях сообщалось, Россия усиленно возвращает на Донбасс отремонтированную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что вооружение и боеприпасы оккупанты завозят на Донбасс под конвоем ФСБ.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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