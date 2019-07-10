В зоне ООС на Донбассе один военный погиб и трое ранены

На обстрелы наши подразделения дали адекватный ответ

Фото: AFP

В течение среды, 10 июля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный Объединенных сил погиб, трое получили ранения, еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

По его данным, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 – боевые травмы", – рассказывают в пресс-центре.

Там отметили, что на обстрелы "наши подразделения дали адекватный ответ" и что "потери противника уточняются".

Ранее сообщалось, что на Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Кроме того, 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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