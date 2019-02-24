В зоне ООС на Донбассе погиб украинский боец
С начала суток боевики устроили 12 обстрелов из крупных калибров
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 февраля, за период с 00:00 по 18:00, оккупанты устроили 12 обстрелов украинских позиций с применением вооружений, запрещенных Минском.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате обстрелов один украинский боец погиб и еще двое получили ранения. Всего же оккупанты выпустили 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.
Кроме того, противник вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты:
- дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, затем – из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное;
- дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское;
из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Пески.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь:
- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-22, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 – в районе населенного пункта Катериновка;
- из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП – вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Золотое-1.
"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями", – подчеркнули в штабе, добавив, что в настоящее время потери противника уточняются.
Напомним, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.
22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного Минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".
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