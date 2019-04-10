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В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских бойцов

Сегодня, 19:02

С начала суток боевики провели шесть обстрелов украинских позиций

Фото: Минобороны Украины
В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских бойцов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg Донбасс С начала суток боевики провели шесть обстрелов украинских позиций

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 10 апреля оккупанты шесть раз обстреляли украинские позиции, в том числе применяя оружие запрещенных калибров.

По данным пресс-службе штаба ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз нарушили "режим тишины".

Из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции в районе Опытного;

- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи Песков;

- из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – обстреляли позиции под Павлополем;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Широкино;

- из стрелкового оружия – под Авдеевкой.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты вблизи Новозвановки.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. ВСУ отвечали противнику адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрел, ООС

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