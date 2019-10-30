В зоне ООС погиб украинский боец – уроженец Донбасса

Мирноград, иллюстрация / Фото: Donbass.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил 29 октября погиб солдат контрактной службы Илья Продма – уроженец города Мирноград (ранее Димитров), Донецкой области.

Как отметили в Покровско-Ясиноватском военкомате, боец получил смертельные ранения во время выполнения служебных обязанностей в населенном пункте Надеждинка Покровского района, сообщает 06239.com.ua.

Боец родился в Мирнограде в 1989 году. С 1996 по 2006 годы учился в средней школе №5. В 20107 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины и проходил воинскую службу на должности наводчика.

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Похоронили бойца 30 октября на кладбище "Степное" в его родном городе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Однако в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время активисты-добровольцы, находящиеся там, заявляют, что в Золотом не было ни дня тишины.

Отметим, что ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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