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В зоне ООС вспыхнул масштабный пожар, военные заявили о детонации снарядов

1 июля, 03:46

Возгорание сухой травы произошло вблизи сел Широкино и Бердянское в Донецкой области

В воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорванные снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Возгорание сухой травы произошло вблизи сел Широкино и Бердянское в Донецкой области.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветками, лопатами. Не известно, от чего вспыхнуло. Возможно, умышленный поджог. Масштабы большие: сухо и еще ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", – рассказывает военнослужащий с позывным "Сержант".

По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант диверсии.

"Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Выгорела трава, посадки, чтобы потушить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", – сообщил он.

Ранее масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га.

Напомним, недавно спасатели ликвидировали пожар на складе секонд-хенда в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Кроме этого, мы сообщали, что в Харьковской области недалеко от села Лиман Волчанского района произошел масштабный пожар в лесном массиве – загорелась хвойная подстилка. Локализовать огонь пожарным и лесникам удалось в 14:19, а потушить полностью — в 18:10. Всего же за сутки, 19 июня, в области произошло 14 пожаров и возгораний, связанных с выжиганием сухой травы, листьев, мусора и камыша в природных экосистемах.

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Тег видео, пожар, Донбасс, военные, снаряды, диверсия, ООС

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