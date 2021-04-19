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В зоопарке Мариуполя родился детеныш верблюда: как выглядит малышка (видео)

19 апреля, 16:11

Татьяна Очеретяная , Артем Попов

В мариупольском зоопарке самка верблюда родила детеныша – малышку потом обменяют на другое животное

В Мариуполе в городском зоопарке родился детеныш верблюда.

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Журналисты "Сегодня" уже посетили учреждение и увидели малышку.

Видео: Артем Попов, "Сегодня"

Пока верблюжонок живет вместе с мамой и питается молоком. На видео видно, что маленькое животное пока неуверенно ходит. Имя ей еще не придумали, сначала хотят посмотреть на характер.

Видео: Артем Попов, "Сегодня"

Это уже пятый детеныш верблюда, который родился в зоопарке за последние четыре года.

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Однако задержится животное в мариупольском зоопарке не надолго. Как подрастет и перестанет питаться маминым молоком, его планируют обменять на другое экзотическое животное.

Видео: Артем Попов, "Сегодня"
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Напомним, ранее в Николаевском зоопарке родились двое львят. Сейчас они живут с мамой в закрытом вольере. Скоро малышей отправят в Африку. Разместить их в других украинских зоопарках проблематично, поскольку такие животные есть практически во всех подобных учреждениях.

Кроме того, мы писали, что в зоопарке "12 месяцев" в Киевской области родился детеныш жирафа.

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Мариуполь зоопарк животное верблюд

Источник: Сегодня

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