В зоопарке Мариуполя родился детеныш верблюда: как выглядит малышка (видео)

В Мариуполе в городском зоопарке родился детеныш верблюда.
Журналисты "Сегодня" уже посетили учреждение и увидели малышку.
Пока верблюжонок живет вместе с мамой и питается молоком. На видео видно, что маленькое животное пока неуверенно ходит. Имя ей еще не придумали, сначала хотят посмотреть на характер.
Это уже пятый детеныш верблюда, который родился в зоопарке за последние четыре года.
Однако задержится животное в мариупольском зоопарке не надолго. Как подрастет и перестанет питаться маминым молоком, его планируют обменять на другое экзотическое животное.
Напомним, ранее в Николаевском зоопарке родились двое львят. Сейчас они живут с мамой в закрытом вольере. Скоро малышей отправят в Африку. Разместить их в других украинских зоопарках проблематично, поскольку такие животные есть практически во всех подобных учреждениях.
Кроме того, мы писали, что в зоопарке "12 месяцев" в Киевской области родился детеныш жирафа.
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