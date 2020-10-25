Вадим Бойченко побеждает на выборах в мэры Мариуполя

В Мариуполе на выборах мэра города среди пяти кандидатов больше всего голосов набрал Вадим Бойченко от партии "Блок Вадима Бойченко".

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Такие данные появились после проведенного экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Согласно опубликованным данным, кандидаты получили такое количество голосов:

Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05; Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 23,71; Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05 ; Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2,00; Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19.

Как известно, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

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Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

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25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также мы рассказывали, какие партии и кандидаты баллотировались в Мариупольский горсовет. Всего ЦИК зарегистрировала 10 партий.

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