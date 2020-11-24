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Вблизи Авдеевки снайпер оккупантов убил украинского военного

24 ноября, 17:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боец получил тяжелое ранение, но спасти его врачам не удалось

В штабе Объединенных сил сообщили о гибели бойца ВСУ, которого ранил снайпер боевиков. Военнослужащий скончался уже в больнице.

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Военные рассказали, что за сегодняшний день на фронте зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер.

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"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости " Сегодня", за минувшие сутки, 23 ноября, боевики четыре раза нарушили перемирие и даже применили запрещенные минометы.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер ВСУ потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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