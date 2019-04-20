Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Вблизи линии соприкосновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Сегодня, 09:39

Связь с беспилотником потеряли в Донецкой области

Фото: osce.org
Фото: osce.org.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ разбился вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии за 19 апреля.

По данным СММ, беспилотник был запущен 18 апреля в 20:45 для полета над подконтрольными и неподконтрольными украинским военным районами Донецкой области.

"В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи населенного пункта Угледар (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения)", – сказано в сообщении.

Контроль над беспилотником был утрачен в 02:35 в районе к западу от Горловки, которую контролируют пророссийские боевики.

В СММ добавили, что район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен.

Напомним, по данным штаба операции Объединенных сил, за прошлые сутки пророссийские боевики обстреляли 10 раз позиции украинских военных. Ответным огнем Вооруженных сил Украины ликвидированы трое оккупантов

Ранее украинские военные с помощью беспилотника устроили бомбардировку позиции боевиков и нанесли им урон. Подробнее смотрите на видео:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег обсе, Донбасс, донецкая область, боевики, беспилотник, бпла

Вы сейчас просматриваете новость " Вблизи линии соприкосновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СММ ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе сосредоточение "Градов", танков и гаубиц боевиков

16 апреля, 22:22

Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения

Геращенко прокомментировала визит координатора ОБСЕ в Донецк

6 апреля, 13:09

Кадры, где посол обнимает оккупационную "власть", вызвали острую реакцию

Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке

6 апреля, 11:26

Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке

Беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО

5 апреля, 15:27

Стреляли из крупнокалиберного пулемета

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Астафьева разделась и показала пикантны позы: «Прямо бомба»

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Идеальный вес женщины (таблица)

Новый Месси? Невероятный гол 18-летнего игрока из Колумбии

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Самые смешные фотографии животных

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

Распродажа Power Bank теперь и в городе

В городе большие скидки на чехлы и сумки для ноутбуков

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Боец "Штурм": парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Сегодня, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

В Украине готовят "Кровную месть"