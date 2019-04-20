Вблизи линии соприкосновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Связь с беспилотником потеряли в Донецкой области

Фото: osce.org.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ разбился вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии за 19 апреля.

По данным СММ, беспилотник был запущен 18 апреля в 20:45 для полета над подконтрольными и неподконтрольными украинским военным районами Донецкой области.

"В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи населенного пункта Угледар (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения)", – сказано в сообщении.

Контроль над беспилотником был утрачен в 02:35 в районе к западу от Горловки, которую контролируют пророссийские боевики.

В СММ добавили, что район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен.

Напомним, по данным штаба операции Объединенных сил, за прошлые сутки пророссийские боевики обстреляли 10 раз позиции украинских военных. Ответным огнем Вооруженных сил Украины ликвидированы трое оккупантов.

Ранее украинские военные с помощью беспилотника устроили бомбардировку позиции боевиков и нанесли им урон. Подробнее смотрите на видео:





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