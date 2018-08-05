"Вечер порадовал": волонтер рассказал о новых потерях боевиков под Донецком

Сегодня, 06:20

Противник понес потери под Ясиноватой и на Спартаке

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

В районе оккупированного боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецка противник потерял тяжело ранеными три человека, еще один член НВФ был уничтожен.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, это произошло в воскресенье, 5 августа вечером. При этом боевики несли потери на северных окраинах Донецка – в районе Спартака и у Ясиноватой. Раненых доставили в Донецкий НИИ травматологии и ортопедии ДонГМУ, еще один боевик скончался по дороге.

В то же время заметим, что официального подтверждения потерь у боевиков со стороны штаба операции Объединенных сил не было.

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Напомним, дням ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.

Также напомним, ранее волонтер сообщал о крупных потерях боевиков в Горловке, когда противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными в течение недели.
Донецк, ясиноватая, токарев, волонтер, потери боевиков

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